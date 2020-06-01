Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте. Фото

Общество 11:33, 1.06.2020

В Красном Луче Луганской области во время распития спиртных напитков между боевиками "ЛНР" произошел конфликт. В результате один из них взорвал гранату.

Два человека погибли на месте, еще трое пострадало. Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Ожидаемо: "В результате конфликта Геннадий Ж., взорвал гранату РГД". И умер на месте от полученных ранений", – написал он.

Он также показал фото погибшего Валерия Пустовалого. Судя по досье на "Миротворце", он участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе подразделений "Всевеликого Войска Донского".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кировоградской области на могиле убитого на Донбассе украинского военного Виталия Лимборского умер его друг Владимир Фуженко.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Батут — так батут! О SpaceX Crew Dragon, новой реальности для Роскосмоса и троллинге Илона Маска

Чехия оказалась на грани катастрофы без украинских заробитчан

Декларация Порошенко: 300 млн на благотворительность и 188 млн налогов

Илларионов о планах Путина: коронавирус спас Украину, но катастрофа неизбежна

Где в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД: список адресов