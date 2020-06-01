Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте. Фото

В Красном Луче Луганской области во время распития спиртных напитков между боевиками "ЛНР" произошел конфликт. В результате один из них взорвал гранату.

Два человека погибли на месте, еще трое пострадало. Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Ожидаемо: "В результате конфликта Геннадий Ж., взорвал гранату РГД". И умер на месте от полученных ранений", – написал он.

Он также показал фото погибшего Валерия Пустовалого. Судя по досье на "Миротворце", он участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе подразделений "Всевеликого Войска Донского".

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