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1 июня • обновлено в 12:15
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Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте. Фото

2.6т
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В Красном Луче Луганской области во время распития спиртных напитков между боевиками "ЛНР" произошел конфликт. В результате один из них взорвал гранату.

Два человека погибли на месте, еще трое пострадало. Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Ожидаемо: "В результате конфликта Геннадий Ж., взорвал гранату РГД". И умер на месте от полученных ранений", – написал он.

Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте

Он также показал фото погибшего Валерия Пустовалого. Судя по досье на "Миротворце", он участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе подразделений "Всевеликого Войска Донского".

Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте
Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте
Под Луганском пьяные боевики взорвали гранату и погибли на месте

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кировоградской области на могиле убитого на Донбассе украинского военного Виталия Лимборского умер его друг Владимир Фуженко.

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Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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