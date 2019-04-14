Под крики "Ганьба!" На Ривненщене изгали служившего 20 лет священника

В субботу, 13 апреля, в в селе Копытов Корецкого района Ривненской области, священника УПЦ МП вытолкали из-за решения общины о переходе в ПЦУ.

Игорь Власюк служил в селе более 20 лет. Сообщает интернет-издание UA:Рівне.

"Я защищаю УПЦ. Я прослужил 21 год. Этих людей крестил, хоронил их родственников и близких. Венчал … И сейчас — видите?" — сказал изгнанный протоиерей.

Инцидент случился, когда приверженцы Православной церкви Украины встретились с односельчанами, выступающими за Украинскую православную церковь.

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Священника Игоря Власюка вывели под руки с криками "Ганьба!", а затем выгнали и его сторонников. Власюк заявил, что законы, принятые государственной властью – причина войны на Востоке и столкновений в селах из-за распалившейся религиозной вражды. Он также заверил, что молится за военных и за власть, но поддерживает УПЦ.

На Ривненщене изгали служившего 20 лет священника rv.suspilne.media

Жители села рассказали, что хотят слушать в храме службы на украинском языке. Когда происходил переход в ПЦУ, Власюку предложили служить в церкви поочередно с другим священником, однако он отказался. Голосование общины за переход из Московского патриархата произошло еще в феврале, и до сих пор храм был опечатан. Сегодня сторонники ПЦУ принесли документ, позволивший им открыть храм и после изгнания Власюка и прихожан, поддержавших его, прошла первая служба на украинском языке. Ее провел священник, специально приехавший из Корца.

Священник Игорь Власюк rv.suspilne.media

На место конфликта выезжали работники полиции и скорой. Полицейские восстановили общественный порядок, а медики осмотрели Власюка и госпитализировали одну женщину. Стоит отметить, что в пресс-службе УПЦ МП инцидент назвали "очередной провокацией рейдеров с ПЦУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник РПЦ сравнил суррогатное материнство с проституцией.

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