Под Киевом жгли древесину из Чернобыля: радиация попала в воздух

Иванковская тепловая электростанция в Киевской области закупала радиоактивную древесину, поставляемую из Чернобыльской зоны отчуждения.
Как сообщили в областном управлении полиции, древесина по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье использовалось на теплоэлектростанции в качестве топлива (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.
В раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места происшествия, во время которого изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта. Образцы направлены на экспертное исследование.
npu.gov.ua
npu.gov.ua
npu.gov.ua
Напомним, Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Утром 17 апреля столица оставалась на первом месте в этом антирейтинге. Показатель был зафиксирован в диапазоне 215 AQI (высокий).
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