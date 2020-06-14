Очень любили друг друга и вместе ушли: эксклюзив о гибели полковника с женой в ДТП под Киевом

Под Киевом на Бориспольской трассе в ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Николай Романов. Его автомобиль на скорости влетел в стоящую на дороге фуру. Также погибла и его супруга Татьяна.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Водитель просто оставил фуру на дороге

Авария произошла 10 июня неподалеку от села Иванков. Автомобиль полковника Романова Cherry Amulet въехал в фуру, которая стояла на дороге. Водитель грузовика сообщил, что остановился в крайней правой полосе, чтобы купить воды в магазине. А когда вернулся – увидел страшную картину.

Шансов выжить не было ДТП Киев

Водитель оставил фуру на дороге ДТП Киев

Доставать погибших супругов пришлось спасателям. Шансов выжить у людей не было.

У Романовых остались двое взрослых дочерей и внуки.

Сам Николай Романов отдал всю жизнь службе в армии. Начинал служить в воинской части 24326 в Германии, продолжил службу в Узбекистане, где у него осталось много друзей.

Коллеги рассказали, что у полковника стоял на проукраинских позициях, поэтому очень переживал за Украину из-за того, что сейчас происходит на Востоке.

Полковник Романов с супругой Татьяной ОК Ирины Вертипорох

Служил в Генеральном штабе

В последние годы Романов работал в Генеральном штабе. Он представлял воздушные силы, которые базируются в Виннице и в Киеве.

“Романов был интеллигентным, умным и очень сдержанным. Воздушные силы во всех странах отличаются тем, что тут служат лучшие военные. Он был очень образованным и взвешенным”, – сказал нам спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Николай Романов (справа) ОК Николая Романова

“Нет слов, чтобы выразить весь ужас от осознания произошедшего. Татьяна и Николай навсегда в нашей памяти. Далекий узбекский городок Какайды, военный городок по сути нас породнил. Становление их семьи проходило на наших глазах, мы тогда были молоды”, – написала Светлана Тимохина.

"Мы вместе преодолевали все тяготы нашей жизни в отдаленных гарнизонах, жили как одна семья, и в радостях, и в горестях. Судьба свела их вместе с Татьяной, они любили друг друга и вместе ушли. Коля приехал в наш гарнизон лейтенантом, был честным, порядочным и очень жизнерадостным. Помню, мы организовывали вечера отдыха, концерты , все были молодыми и могли горы свернуть. А потом СССР не стало, и со слезами прощались, как оказалось, навсегда. Потом уже в соцсетях до конца переписывались, созванивались. Коля в начале 90-х поступил в академию в Киеве, мы радовались его успехам", – рассказала OBOZREVATEL Людмила Кричко.

Николай Романов ОК Николая Романова

ОК Николая Романова

Судя по страничке в социальной сети, Романов много времени уделял собственной семье. Она буквально забита фотографиями детей и внуков: свадьба, рождение, крестины. Одна из дочерей Романовых живет в Чехии, год назад полковник с супругой ее навещали.