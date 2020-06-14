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14 июня • обновлено в 14:19
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Марина Петик
Марина Петик
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Очень любили друг друга и вместе ушли: эксклюзив о гибели полковника с женой в ДТП под Киевом

  • В ДТП на Бориспольской трассе погиб полковник Командования Воздушных Сил Украины Николай Романов

  • Вместе с ним погибла его супруга Татьяна

  • Друзья и коллеги говорят о Романове как об умном и интеллигентном человеке

4.2т
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Под Киевом на Бориспольской трассе в ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Николай Романов. Его автомобиль на скорости влетел в стоящую на дороге фуру. Также погибла и его супруга Татьяна.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Водитель просто оставил фуру на дороге

Авария произошла 10 июня неподалеку от села Иванков. Автомобиль полковника Романова Cherry Amulet въехал в фуру, которая стояла на дороге. Водитель грузовика сообщил, что остановился в крайней правой полосе, чтобы купить воды в магазине. А когда вернулся – увидел страшную картину.

Шансов выжить не было

Шансов выжить не было

ДТП Киев

Водитель оставил фуру на дороге

Водитель оставил фуру на дороге

ДТП Киев

Доставать погибших супругов пришлось спасателям. Шансов выжить у людей не было.

У Романовых остались двое взрослых дочерей и внуки.

Сам Николай Романов отдал всю жизнь службе в армии. Начинал служить в воинской части 24326 в Германии, продолжил службу в Узбекистане, где у него осталось много друзей.

Коллеги рассказали, что у полковника стоял на проукраинских позициях, поэтому очень переживал за Украину из-за того, что сейчас происходит на Востоке.

Полковник Романов с супругой Татьяной

Полковник Романов с супругой Татьяной

ОК Ирины Вертипорох

Служил в Генеральном штабе

В последние годы Романов работал в Генеральном штабе. Он представлял воздушные силы, которые базируются в Виннице и в Киеве.

“Романов был интеллигентным, умным и очень сдержанным. Воздушные силы во всех странах отличаются тем, что тут служат лучшие военные. Он был очень образованным и взвешенным”, – сказал нам спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Николай Романов (справа)

Николай Романов (справа)

ОК Николая Романова

“Нет слов, чтобы выразить весь ужас от осознания произошедшего. Татьяна и Николай навсегда в нашей памяти. Далекий узбекский городок Какайды, военный городок по сути нас породнил. Становление их семьи проходило на наших глазах, мы тогда были молоды”, – написала Светлана Тимохина.

"Мы вместе преодолевали все тяготы нашей жизни в отдаленных гарнизонах, жили как одна семья, и в радостях, и в горестях. Судьба свела их вместе с Татьяной, они любили друг друга и вместе ушли. Коля приехал в наш гарнизон лейтенантом, был честным, порядочным и очень жизнерадостным. Помню, мы организовывали вечера отдыха, концерты , все были молодыми и могли горы свернуть. А потом СССР не стало, и со слезами прощались, как оказалось, навсегда. Потом уже в соцсетях до конца переписывались, созванивались. Коля в начале 90-х поступил в академию в Киеве, мы радовались его успехам", – рассказала OBOZREVATEL Людмила Кричко.

Николай Романов

Николай Романов

ОК Николая Романова

Очень любили друг друга и вместе ушли: эксклюзив о гибели полковника с женой в ДТП под Киевом

ОК Николая Романова

Судя по страничке в социальной сети, Романов много времени уделял собственной семье. Она буквально забита фотографиями детей и внуков: свадьба, рождение, крестины. Одна из дочерей Романовых живет в Чехии, год назад полковник с супругой ее навещали.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
ДТП Генеральный штаб ВСУ
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