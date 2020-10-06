Под Киевом микроавтобус врезался в рекламный щит: восемь человек травмированы. Фото

На Житомирской трассе возле села Капитановка Киевской области произошла серьезная авария, в результате которой, по предварительным данным, травмы получили около десяти человек.

Как сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, на трассе Киев – Чоп водитель маршрутки въехал в конструкцию бигборда. В результате травмы получили восемь человек, один человек от госпитализации отказался. Водитель получил травму головы, по нему решается вопрос о его госпитализации. Также его должны проверить на уровень алкоголя в крови.

На месте работают правоохранители и медики. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Район ДТП

Как сообщило сообщество "Киев Оперативный" в Telegram, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Opel, предварительно, произошло из-за того, что легковушка якобы подрезала микроавтобус.

"Mercedes вылетел на обочину, где столкнулся с рекламным сооружением. Предварительно, авария произошла из-за того, что легковушка подрезала микроавтобус. Также предварительно, травмы получили около 10 человек", – сообщили в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября Голосеевский районный суд Киева взял под стражу полицейского, который, будучи пьяным за рулем авто, сбил мать и дочь в Броварах.