Главная Новости
22 апреля • обновлено в 22:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Под Хмельницким от COVID-19 скончалась монахиня УПЦ МП

590
Читать материал на украинском

В Хмельницкой области в селе Головчинцы от коронавируса скончалась монахиня Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП.

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОГА в Facebook, женщина умерла в областной больнице, куда ее накануне госпитализировали.

"К сожалению, по состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области имеем еще один летальный случай в результате заболевания COVID-19. Это женщина с Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больницы", – сказано в сообщении.

Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП

Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Хмельницкий
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги