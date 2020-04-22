Под Хмельницким от COVID-19 скончалась монахиня УПЦ МП

В Хмельницкой области в селе Головчинцы от коронавируса скончалась монахиня Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП.

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОГА в Facebook, женщина умерла в областной больнице, куда ее накануне госпитализировали.

"К сожалению, по состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области имеем еще один летальный случай в результате заболевания COVID-19. Это женщина с Летичевского района, монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больницы", – сказано в сообщении.

Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.

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