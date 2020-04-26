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26 апреля • обновлено в 16:10
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Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков: фото

1.7т
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Более 200 фермеров на Херсонщине вышли на акцию протеста против закрытия рынков на территории области и всей Украины.

Они жалуются, что сельхозпродукцию некуда сбывать. Протестующие перекрыли дорогу на Антоновском мосту через Днепр на въезде в город, пишет "Укрінформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Участники акции беспрерывно ходят по пешеходному переходу и требуют, чтобы к ним приехал представитель областной государственной администрации. В знак протеста один из фермеров выбросил огурцы на дорогу.

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Укринформ

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Укринформ

За порядком на месте следят около 70 сотрудников полиции. Правоохранители объяснили протестующим необходимость соблюдения дистанции и требований карантина, однако они на это не отреагировали. Некоторые находятся на мосту без средств индивидуальной защиты.

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Укринформ

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Укринформ

"Пока что участники не реагируют на требования прекратить акцию. Сейчас сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушении требований карантина", – сообщила начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Суспільне Херсон

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Суспільне Херсон

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Под Херсоном сотни фермеров перекрыли мост из-за закрытых рынков

Суспільне Херсон

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области предприниматели взяли штурмом закрытые рынки и возобновили их работу.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Херсон
Тег
протест
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