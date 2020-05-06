Под Херсоном семья больного COVID-19 устроила скандал и отказалась от тестов

В поселке Днепряны (Херсонская область) многодетная семья, в которой отец переболел коронавирусом, отказывается делать повторные ПЦР-тесты на COVID-19.

Как рассказала директор Новокаховского центра первичной медико-санитарной помощи Зорина Зинченко, в семье 8 детей. После того, как глава этого семейства слег в больницу с коронавирусом и всю его семью, как контактных лиц, должны были дважды протестировать на COVID-19, пишет "Типичный Херсон".

Однако после завершения 14-дневного режима самоизоляции, мать в категорической форме запретила медикам любые манипуляции с биоматериалом своих детей. В итоге Зинченко подала заявление в Новокаховский отдела Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области.

"В семье 8 детей. У четырех из них в начале карантина через тест ПЦР обнаружили коронавирус. Старшая дочь в семье Татьяна говорит, что о результатах теста узнали поздно", – рассказала Зинченко.

Как утверждает сама Татьяна, проходить повторные тесты им никто не предлагал. Однако, двухнедельную самоизоляцию они прошли.

"Мы просидели две недели в карантине дома, и нам никто не предложил тестов, мы тогда узнали, что у нас отец болен. Мы звонили ежедневно семейным врачам. Мы спрашивали, как мы будем выходить из карантина. Нам отвечали - карантин закончится и выйдете. Ни о каких тесты не было разговора. У нас завершился карантин, мы 15 числа сдали тесты в частной клинике. Потом приехали из больницы и начали брать у нас мазки. Брали их на улице, уже открытыми тестами. Только брату закрытым. Вообще непонятно, что происходило ", – отметила Татьяна.

Соседи всячески поддерживают семью и считают, что все они здоровы и не требуют обследования.

В настоящее время сотрудники херсонской полиции проверяют факты и обстоятельства из-за чего произошел данный скандал, по результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

"К нам поступило заявление о нарушении условий карантина и самоизоляции – решение будет принято в соответствии с действующим законодательством", – рассказала начальница сектора мониторинга Новокаховского отдела полиции Ольга Литвиненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центральной районной больнице Кременчуга заведующий отделением этого лечебного учреждения проводил операции, будучи больным COVID-19.

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