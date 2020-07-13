Под Херсоном пронесся мощный смерч. Видео очевидцев

В Херсонской области местные жители зафиксировали мощное природное явление – над регионом пронесся смерч.

Соответствующий ролик был опубликован в Youtube 12 июля. Смерч засняли в поле на объездной трассе в 2 километрах от Херсона.

"Объездная Херсона. Час дня. До Херсона 2 км. Посреди поля, возле трассы, крутится смерч", – рассказывает мужчина, который снимает видео. На кадрах виден вихрь, поле, линии электропередач и проезжающие по дороге машины.

Напомним, ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сказал, что страну накроют засухи, смерчи и ураганы.

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