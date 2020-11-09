Под Херсоном перевернулся автобус с пассажирами: есть жертвы

Мирослав Семенюк Общество 08:53, 9.11.2020 Обновлено: 09:23, 9.11.2020

В понедельник, 9 ноября, в Херсонской области рейсовый автобус "Эталон" попал в смертельное ДТП.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, в 07:00 на автодороге вблизи села Садовое Белозерского района водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В аварии два человека погибли, более десятка травмированы.

Проводится расследование всех обстоятельств происшествия.

Рейсовый автобус "Эталон" попал в аварию
ДТП произошло вблизи села Садовое
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Киев 5 ноября произошло крупное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

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