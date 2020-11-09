Под Херсоном перевернулся автобус с пассажирами: есть жертвы

В понедельник, 9 ноября, в Херсонской области рейсовый автобус "Эталон" попал в смертельное ДТП.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, в 07:00 на автодороге вблизи села Садовое Белозерского района водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии два человека погибли.

Проводится расследование всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Киев 5 ноября произошло крупное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.