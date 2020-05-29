Под Харьковом военные попали в ДТП: есть пострадавшие. Фото

В Харьковской области утром 29 мая произошло ДТП с участием военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. По информации правоохранителей, в результате аварии получили телесные повреждения 4 человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение.

"29 мая в 4:42 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков "УРАЛ" и "ЗИЛ". В результате аварии травмы получили 24-летний водитель "УРАЛ", 31-летний водитель "ЗИЛ", 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу", – отметили в Нацполиции.

Харьков 1654/Telegram

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

По опубликованным фото видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения.

Харьков 1654/Telegram

Как рассказал пресс-секретарь Министерства обороны на Харьковщине Дмитрий Чалый в комментарии "Суспільному", предварительная причина аварии – неисправность автомобиля, из-за чего водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области 28 мая произошло ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погиб полицейский, еще два человека пострадали.

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