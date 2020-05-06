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6 мая • обновлено в 23:04
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Под Харьковом разгорелся скандал из-за похорон девочки, жестоко убитой матерью

52.5т
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В селе Подворки Харьковской области разгорелся скандал из-за похорон 13-летней Кристины Пьяновой, которая была жестоко убита и обезглавлена своей матерью. Женщину, которая собирала деньги на церемонию прощания, приняли за мошенницу.

Об этом пишет новостной портал "Город Х". Учитывая то, что мать девочки находится под следствием, а семья погибшей неблагополучная – организацию похорон взяла на себя соседка Пьяновых – Светлана Перекрест.

Девушка записала видеообращение и кинула клич о финансовой помощи в соцсетях. За несколько дней неравнодушные граждане собрали необходимую сумму. Однако интернет-провокаторы и просто недоверчивые граждане приняли Светлану за мошенницу. В итоге ей пришлось оправдываться за свою инициативу.

Под Харьковом разгорелся скандал из-за похорон девочки, жестоко убитой матерью

"Объясню тем, кому больше заняться нечем, как лить грязь. В субботу покупали одежду, в воскресенье купили на похороны свадебное платье. Думаете, сейчас легко найти это все? В понедельник мы с сестрой Тани ездили к следователю, чтобы понять, когда можно забрать и похоронить ребенка. Родителей у Тани нет. Я просто помогаю, они мои соседи, ребенок рос на моих глазах", – рассказала Светлана.

Отметим, прощение с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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