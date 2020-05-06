В селе Подворки Харьковской области разгорелся скандал из-за похорон 13-летней Кристины Пьяновой, которая была жестоко убита и обезглавлена своей матерью. Женщину, которая собирала деньги на церемонию прощания, приняли за мошенницу.
Об этом пишет новостной портал "Город Х". Учитывая то, что мать девочки находится под следствием, а семья погибшей неблагополучная – организацию похорон взяла на себя соседка Пьяновых – Светлана Перекрест.
Девушка записала видеообращение и кинула клич о финансовой помощи в соцсетях. За несколько дней неравнодушные граждане собрали необходимую сумму. Однако интернет-провокаторы и просто недоверчивые граждане приняли Светлану за мошенницу. В итоге ей пришлось оправдываться за свою инициативу.
"Объясню тем, кому больше заняться нечем, как лить грязь. В субботу покупали одежду, в воскресенье купили на похороны свадебное платье. Думаете, сейчас легко найти это все? В понедельник мы с сестрой Тани ездили к следователю, чтобы понять, когда можно забрать и похоронить ребенка. Родителей у Тани нет. Я просто помогаю, они мои соседи, ребенок рос на моих глазах", – рассказала Светлана.
Отметим, прощение с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
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