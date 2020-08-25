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Под Харьковом пронеслось торнадо из песка. Видео

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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Под Харьковом пронеслось торнадо из песка. Видео

Иллюстрация. kipmu.ru

В городе Изюм Харьковской области местные жители сняли на видео торнадо из песка.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале "Труха Харьков". "В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка", – отмечается в описании.

На видео видно большую воронку, которая затягивает в себя песок. Столб поднимался до самого неба.

Как писал OBOZREVATEL, на территории Тернопольской облати ранее зафиксировали редкое атмосферное явление, там прошелся торнадо.

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УкраинаХарьков
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