Под Харьковом на популярном пляже утонул ребенок

В воскресенье, 9 августа, на Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в Facebook "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", отметив, что скорая прибыла на место происшествия через три минуты, но успела лишь констатировать биологическую смерть ребенка.

Медики также выяснили, что ребенок находился на пляже один, а с воды его вытащили неравнодушные люди. Они в очередной раз призвали взрослых не оставлять детей у водоемов без присмотра.

Под Харьковом утонул 10-летний мальчик. Facebook КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине 4 августа в местном пруду утонул 7-летний мальчик. Ребенок отдыхал на водоеме в компании сверстников.