Под Харьковом на популярном пляже утонул ребенок

Под Харьковом утонул 10-летний ребенок (фото: Мелитополь.City).
В воскресенье, 9 августа, на Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик.
Об этом сообщили в Facebook "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", отметив, что скорая прибыла на место происшествия через три минуты, но успела лишь констатировать биологическую смерть ребенка.
Медики также выяснили, что ребенок находился на пляже один, а с воды его вытащили неравнодушные люди. Они в очередной раз призвали взрослых не оставлять детей у водоемов без присмотра.
Под Харьковом утонул 10-летний мальчик. Facebook КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине 4 августа в местном пруду утонул 7-летний мальчик. Ребенок отдыхал на водоеме в компании сверстников.