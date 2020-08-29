Под Харьковом более 500 человек вышли на митинг против ромов: их требуют выселить из села. Фото
В Андреевке Харьковской области более 500 местных жителей вышли на митинг против ромов с требованием выселить их из села.
Протестующие собрались на центральной площади, а затем направились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Сделать это помешали правоохранители. Окна дома забросали яйцами и камнями.
По словам представителя активистов Виталии Степаненко, местные жители требуют обратить внимание полиции на "конфликты с ромами". Так, например, 19 августа около 20-25 человек якобы побили парня на улице Садовой. Он связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.
Начальник полиции Балаклийщины Сергей Зинчук рассказал, что после происшествия у правоохранителей зарегистрировано два уголовных дела, расследование продолжается.
Женщины из семьи ромов говорят, что не уедут из села. Одна из них опровергла причастность семьи к дракам и преступности.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. Последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируются в основном на кражах, которые проворачивают искусно с помощью "массовки".