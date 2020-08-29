Под Харьковом более 500 человек вышли на митинг против ромов: их требуют выселить из села. Фото

В Андреевке Харьковской области более 500 местных жителей вышли на митинг против ромов с требованием выселить их из села.

Протестующие собрались на центральной площади, а затем направились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сделать это помешали правоохранители. Окна дома забросали яйцами и камнями.

По словам представителя активистов Виталии Степаненко, местные жители требуют обратить внимание полиции на "конфликты с ромами". Так, например, 19 августа около 20-25 человек якобы побили парня на улице Садовой. Он связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

Под Харьковом вышли на митинг против ромов suspilne.media

Начальник полиции Балаклийщины Сергей Зинчук рассказал, что после происшествия у правоохранителей зарегистрировано два уголовных дела, расследование продолжается.

Ромов требуют выселить из села suspilne.media

Женщины из семьи ромов говорят, что не уедут из села. Одна из них опровергла причастность семьи к дракам и преступности.

Дом забросали яйцами и кирпичами suspilne.media

На митинге присутствовали правоохранители suspilne.media

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. Последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируются в основном на кражах, которые проворачивают искусно с помощью "массовки".

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