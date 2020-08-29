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Под Харьковом более 500 человек вышли на митинг против ромов: их требуют выселить из села. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
7,8 т.
Митинг в селе под Харьковом

Митинг в селе под Харьковом. Коллаж

В Андреевке Харьковской области более 500 местных жителей вышли на митинг против ромов с требованием выселить их из села.

Протестующие собрались на центральной площади, а затем направились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сделать это помешали правоохранители. Окна дома забросали яйцами и камнями.

По словам представителя активистов Виталии Степаненко, местные жители требуют обратить внимание полиции на "конфликты с ромами". Так, например, 19 августа около 20-25 человек якобы побили парня на улице Садовой. Он связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

Под Харьковом вышли на митинг против ромов

Под Харьковом вышли на митинг против ромов suspilne.media

Начальник полиции Балаклийщины Сергей Зинчук рассказал, что после происшествия у правоохранителей зарегистрировано два уголовных дела, расследование продолжается.

Ромов требуют выселить из села

Ромов требуют выселить из села suspilne.media

Женщины из семьи ромов говорят, что не уедут из села. Одна из них опровергла причастность семьи к дракам и преступности.

Дом забросали яйцами и кирпичами

Дом забросали яйцами и кирпичами suspilne.media

На митинге присутствовали правоохранители

На митинге присутствовали правоохранители suspilne.media

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. Последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируются в основном на кражах, которые проворачивают искусно с помощью "массовки".

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УкраинаХарьковромы
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