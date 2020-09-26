Под Чугуевом началась погрузка остатков разбившегося АН-26

Марина Погорилко Общество 17:38, 26.09.2020 Обновлено: 17:46, 26.09.2020

В данный момент под Чугуевом на Харьковщине происходит погрузка остатков разбившегося самолета АН-26.

Соответствующе видео появилось в телеграмме ВЕХА.

Как сообщает "Украина24", обломки самолета собирают и впоследствии доставят в специальную военную часть, где специалисты будут пытаться восстановить воздушное судно, для проведения следственных действий и экспертиз.

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