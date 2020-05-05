Под Черниговом исчезло легендарное озеро, где принимали христианство: опубликованы фото

В заповедном урочище "Святое" высохло озеро, в котором по легенде принимали христианство в 989 году.

Соответствующее фото в Facebook опубликовал директор Черниговского литературно-мемориального музея-заповедника М.М. Коцюбинского Игорь Коцюбинский (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

Так выглядело пересохшее "Святое" озеро ukrinform.ru

"Вот как выглядит озеро "Святое", где якобы в 989 году крестили черниговцев", – прокомментировал он снимок.

Отмечается, что мелеть озеро начало еще несколько лет назад. Петиции с призывом к властям обратить на это внимание появлялись в 2017 и 2020 годах. Первая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, однако госовет отказался ее удовлетворить, сославшись на запрет законодательства о проведении мероприятий по повышению рекреационных свойств и развитию туризма на территории объекта.

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро ukrinform.ru

При этом местные активисты пытаются как-то облагородить его своими усилиями. "Сейчас мы пробуем что-то с озером придумать, чтобы его восстановить", – отметил экологический активист Виталий Пацук.

Как отмечает "Укринформ", озеро Святое находится на территории старинного лесопарка, который является остатком древних черниговских лесов, когда-то окружавших город дремучей стеной. Здесь до сих пор можно найти сосны до 250 лет и многовековые дубы.

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро Виталий Пацук/Facebook

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро Игорь Коцюбинский/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму после летней засухи полностью пересохло уникальное грязелечебное озеро Чокрак.