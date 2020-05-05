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6 мая • обновлено в 07:00
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Под Черниговом исчезло легендарное озеро, где принимали христианство: опубликованы фото

6.6т
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В заповедном урочище "Святое" высохло озеро, в котором по легенде принимали христианство в 989 году.

Соответствующее фото в Facebook опубликовал директор Черниговского литературно-мемориального музея-заповедника М.М. Коцюбинского Игорь Коцюбинский (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

Так выглядело пересохшее "Святое" озеро

Так выглядело пересохшее "Святое" озеро

ukrinform.ru

"Вот как выглядит озеро "Святое", где якобы в 989 году крестили черниговцев", – прокомментировал он снимок.

Отмечается, что мелеть озеро начало еще несколько лет назад. Петиции с призывом к властям обратить на это внимание появлялись в 2017 и 2020 годах. Первая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, однако госовет отказался ее удовлетворить, сославшись на запрет законодательства о проведении мероприятий по повышению рекреационных свойств и развитию туризма на территории объекта.

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро

ukrinform.ru

При этом местные активисты пытаются как-то облагородить его своими усилиями. "Сейчас мы пробуем что-то с озером придумать, чтобы его восстановить", – отметил экологический активист Виталий Пацук.

Как отмечает "Укринформ", озеро Святое находится на территории старинного лесопарка, который является остатком древних черниговских лесов, когда-то окружавших город дремучей стеной. Здесь до сих пор можно найти сосны до 250 лет и многовековые дубы.

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро

Виталий Пацук/Facebook

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро

Под Черниговом пересохло "Святое" озеро

Игорь Коцюбинский/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму после летней засухи полностью пересохло уникальное грязелечебное озеро Чокрак.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Чернигов
Тег
Экология
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
не выдержало пакращень.
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