Под боком у оккупантов: на Луганщине священник МП перешел к ПЦУ

К Православной церкви Украины перешел первый священник с Донбасса — Владимир Маглена, который служит в селе Веселое Старобельского района Луганщины.

Как сказано в сюжете ТСН, населенный пункт находится буквально за 30 километров от границы с Россией и за 70 — от линии фронта.

Священнослужитель ранее жил в Стаханове, большую часть жизни занимался бизнесом. Решение служить богу принял перед самой войной.

Владимир Маглена Скрин видео ТСН

Когда его направили в Веселое, церкви в селе не было, но администрация разрешила построить храм в бывшем здании амбулатории, которое стояло разрушенным. Как рассказал Маглена, деньги для постройки ему присылали люди со всей Украины и даже з-за границы.

Скрин видео ТСН

После начала войны священник забрал в Веселое семью. "Понимаете, чем в селе трудно, и я людей понимаю? Трудно переступить через барьер. А что Любка скажет, что я была в церкви? И что я, может, нагрешила?" — рассказал священник о прихожанах.

Отец Владимир также признался, что сомневается в том, поймет ли его выбор община. Больше всего боится, что люди развернутся, уйдут из проповеди и не вернутся к церкви.

Скрин видео ТСН

Священник огласил о переходе на праздник Крещения, 19 января: "Никто никого никуда не торопит. А я вас учил быть свободными людьми. Ни от кого не зависеть, никого не слушать. Все мои прихожане подтвердят — я вас не растил рабами. И теперь пришло ваше время принимать решения".

Теперь прихожане, сказано в сюжете, должны сделать выбор, какую церковь они хотят посещать.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Верховная Рада приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. Такие изменения ускорят переход общин в Православную церковь Украины

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