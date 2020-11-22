Под Бердянском в ДТП попали наблюдатели на выборах. Фото

Вблизи города Бердянск Запорожской области представители общественной сети "ОПОРА", которые ехали в город для наблюдения за проведением выборов мэра, попали в аварию.

Об этом сообщили на сайте организации. Отмечается, что двое из них получили ушибы, у третьего, по предварительной информации от врачей, поврежден позвоночник.

В сети отметили, что вероятной причиной ДТП стала непогода – из-за гололеда на дороге автомобиль попал в яму и ударился о трубу. Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск.

Причиной ДТП стала непогода ОПОРА

"Согласно справке по факту ДТП, заключенной для главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, двое представителей ОПОРЫ "получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму". Относительно Юрия Бородавки отмечается: "Получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки", – сказано в сообщении.

Пассажиры получили многочисленные ушибы, у одного поврежден позвоночник ОПОРА

По состоянию на 10:30 утра за пострадавшими выехал автомобиль скорой помощи, чтобы перевезти его в Запорожскую областную клиническую больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером во вторник, 10 ноября, произошло ДТП с машиной скорой помощи, в результате которой пострадал водитель медицинской бригады.