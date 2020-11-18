Под бастионами Звенигорода археологи раскопали барский дом XVI века

Во время раскопок княжеского города на Львовщине археологи обнаружили руины барского дома XVI века.

Об этом сообщило "Еспресо.Захід" со ссылкой на слова руководителя Звенигородской археологической экспедиции Спасательной археологической службы Веры Гупало. Также археологи обнаружили несколько древних ставней.

"Можем сказать, что окна в этом барском доме XVI века состояли из маленьких фрагментов стекла, которые были обработаны алмазным срезом и ретушированы. Вставлены в маленькие двутавровые оловянные рамочки, а само окно выглядело как мозаичное", – рассказала археолог.

Раскопки проходят на месте, где в княжескую эпоху возвышался дворец и стояла древнейшая в Звенигороде церковь.

Первые археологические работы на холме, происхождение которого считали искусственным, начали в 1985 году.

В ходе раскопок выяснилось, что холм возник естественным образом и возвышался еще на дне древнего моря.

Кроме того, археологи обнаружили горизонт захоронений древнерусского времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, между виноградниками на холмах недалеко от северного города Верона, археологи обнаружили мозаичный пол древнеримской виллы. Мозаика очень хорошо сохранилась.