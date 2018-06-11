"Ничего не меняется…"

На прошедшей неделе пришлось много ездить. Признаюсь, никогда не могу остановиться и не глазеть:

1) как печатает какие-нибудь детали 3D принтер;

2) как стремительно растут новые стильные районы.

И то, и другое меня одновременно пугает и завораживает. Поэтому, сегодня я не буду очередной раз писать, сколько новых домов "нарисовалось" на подъездах к Святопетровскому, Вишневому, Крюковщине, Гатному за тот месяц, что я там не была. И даже не буду представлять себе, сколько рабочих рук занято на строительстве и отделке домов, дорог, благоустройстве новых районов, организации инфраструктуры. Ведь "ничего не меняется". И все, что ни происходит, старательно мажется черным цветом в медиа и распространяется легковнушаемыми слепыми.

Но сегодня мне просто лениво. Мы открываем сезон купания – что время терять, раз повезло оказаться дома в выходные (и пока бесшовной). То есть передвигаемся в ближних пределах нашего тихого сонного городка. Наслаждаемся атмосферой раздачи по увольнительным курсантиков лицея Богуна – на нашем Хрещатике полно родителей и счастливых пацанят в парадке. Вдруг обнаруживаем, что героический Павка Корчагин, портивший вид перед изумительно красивой столетней школой потихоньку переехал туда, где ему и место, – к краеведческому музею. И теперь будет изображать архаическую древность прошлого века, а не революционного властителя дум. Едем через лес к любимому озеру (там красиво, как в Швейцарии). Недавно высаженный соснячок здорово подрос. Цветут липы, и медленный медовый запах просто усыпляет. По дороге заезжаем в ближайшее к нам село, чтобы окунуться в их фирменное сельское озеро. Выходим на знакомой полянке и тихо ахаем переменам. Среди клевера скромно стелется разноцветная плиточная дорожка.

Новости Про войну и Луганск знают мало

Вместо старого поля – площадка для мини-футбола и волейбола с искусственным покрытием. Ну, красивая детская площадка и беседка над озером у них уже давно. Но, судя, по завезенным материалам, село уже развернулось и останавливаться не собирается. Думаю, что тут скоро появятся и тренажеры, как у нас возле всех школ. Возле озера тоже цветет липа. В небе медленно парят аисты. Возле берега брызгается детвора под надзором пап. Плывешь – и балдеешь. А перед глазами жовто-блакитне: "Слава Україні". Героям слава! І велика дяка за те що ми маємо можливість спокійно ходити і їздити в лісі, насолоджуватись купанням і взагалі вільно жити. Цього вже давно немає в Луганську, Донецьку і купі окупованих міст і сел. Как бы ни взвизгивали обиженные обитатели трехбуквенных и не доказывали, что все нормально, все вернулись, и "жизнь бьет ключом" - из всего этого верю только в то, что бьет. И приучает к вынужденной покорности и беспомощности.

А еще в Малютянке есть маленький (но так любовно собранный) музей незаслуженно редко вспоминаемого художника-передвижника Пимоненко. Его жанровая живопись не уступает знаменитостям (да, собственно, и сам он – мировое достояние, его картины есть в Лувре). Но почти вся она – про Украину. Из гнилого сырого Петербурга, подхватив чахотку в молодости, он вернулся на родину и прожил хорошую счастливую жизнь с семьей, любимым делом, признанием в Киеве. А летом выезжал в Малютянку, на дачу – недаром эта местность считалась превосходным противотуберкулезным курортом. Не поленитесь, погуглите, кто не знает, и насладитесь его картинами, про каждую из которых можно написать рассказ или повесть. И вот что интересно - разница между Украиной и Раисей была четко видна уже тогда. Посмотрите, как одеты люди в праздники и в будни, оцените свободное выражение их лиц, бытовые подробности (белые хатки, цветы, количество птицы и скота).

Да просто полюбуйтесь на отблески огня на лицах гадающих сельских девчат! И вспомните аналогичные русские картины, с нищетой и серостью быта простых людей. Но самая контрастная картина, пожалуй, "Домой" - встреча українською жіночкой чоловіка-пияка (как из того анекдота – "а когда у меня руки в боки, то мне плевать на каком ухе у тебя тюбетейка"). Эта картинка долго была этикеткой на бутылке водки, без согласия художника, кстати. А теперь вспомните картины русских художников на эту же тему: сплошь босяки-садисты и зареванные забитые тетки. Почувствуйте разницу. И научитесь видеть, в какой удивительной стране мы живем!

P.S. Писала вчера. А сегодня раненько утречком подхватили по дороге наших строителей и поехали поплавать-взбодриться перед длинным летним днем. Нет ничего лучше прохладной утренней водички!