Почувствовал абсолютную власть: Епифаний сказал, как Путин решился на войну с Украиной

Перед тем, как решиться воевать с Украиной, президент России Владимир Путин учел церковный фактор.

Именно поэтому патриарх Кирилл несколько раз приезжал в Украину. Здесь он собирал людей, из-за чего у Путина возникла иллюзия, будто он имеет абсолютную власть в Украине. Об этом сообщил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний "Украинской правде".

"Патриарх Кирилл же приезжал в Украину несколько раз, собирал определенное количество людей. Иногда их, правда, дорисовывали в Photoshop. И, пожалуй, у Путина сложилось впечатление, что он здесь имеет абсолютную поддержку и его встречать с цветами. Народ украинский показал ему совсем другую картину. Но реальная поддержка России была и есть в так называемой УПЦ Московского патриархата", — сказал он.

Епифаний добавил, что ранее священиики УПЦ МП проповедовали идеи "русского мира", однако сейчас ради объединения об этом можно забыть.

"Руководство и некоторое количество архиереев, духовенства (УПЦ МП) является последним форпостом российского государства в Украине. Это реально так. Мы говорим о том, что в будущем останется определенное количество тех, которые никогда не присоединятся к единой Поместной православной церкви. Здесь будет существовать небольшое количество в виде или экзархата, или митрополий Русской православной церкви. Мы не против", — сказал.

"Я верю, что в будущем и на территории Российской Федерации наша церковь будет иметь тоже представительство, и будет обслуживать тех православных украинский готовы быть в юрисдикции Украинской православной Церкви. Но это вопрос далекого времени", — добавил он.

Митрополит ПЦУ Епифаний Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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