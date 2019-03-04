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Почувствовал абсолютную власть: Епифаний сказал, как Путин решился на войну с Украиной

6.3тЧитать материал на украинском

Перед тем, как решиться воевать с Украиной, президент России Владимир Путин учел церковный фактор.

Именно поэтому патриарх Кирилл несколько раз приезжал в Украину. Здесь он собирал людей, из-за чего у Путина возникла иллюзия, будто он имеет абсолютную власть в Украине. Об этом сообщил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний "Украинской правде".

"Патриарх Кирилл же приезжал в Украину несколько раз, собирал определенное количество людей. Иногда их, правда, дорисовывали в Photoshop. И, пожалуй, у Путина сложилось впечатление, что он здесь имеет абсолютную поддержку и его встречать с цветами. Народ украинский показал ему совсем другую картину. Но реальная поддержка России была и есть в так называемой УПЦ Московского патриархата", — сказал он.

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Епифаний добавил, что ранее священиики УПЦ МП проповедовали идеи "русского мира", однако сейчас ради объединения об этом можно забыть.

"Руководство и некоторое количество архиереев, духовенства (УПЦ МП) является последним форпостом российского государства в Украине. Это реально так. Мы говорим о том, что в будущем останется определенное количество тех, которые никогда не присоединятся к единой Поместной православной церкви. Здесь будет существовать небольшое количество в виде или экзархата, или митрополий Русской православной церкви. Мы не против", — сказал.

"Я верю, что в будущем и на территории Российской Федерации наша церковь будет иметь тоже представительство, и будет обслуживать тех православных украинский готовы быть в юрисдикции Украинской православной Церкви. Но это вопрос далекого времени", — добавил он.

Митрополит ПЦУ Епифаний

Митрополит ПЦУ Епифаний

Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх КириллВладимир Путин
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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