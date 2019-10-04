Почти зимняя погода: синоптик назвала даты сильного похолодания в Украине

На территории Украины на выходных, 5 и 6 октября, и в течение следующей недели будет холодная, почти зимняя погода, ночная температура опустится ниже нуля, пройдут дожди, а иногда будет пролетать мокрый снег.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в субботу все еще будет тепло на юго-востоке и востоке страны – там предполагается до +20 градусов днем. Однако в воскресенье таки похолодает до +12...+16.

"На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. Днем +7...+12 градусов, ночью местами до нуля или даже до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на севере и западе, там, где будут осадки, может пролетать мокрый снег", – написала Диденко.

Синоптикиня назвала даты похолодание в Украине

Она отметила, что 5 октября дожди наиболее вероятные в западных областях и на севере. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Днепре и районах до Харьковщины осадки будут умеренными и даже сильными. В большинстве центральных регионов вероятные только локальные дожди, а в Донецкой области ожидается сухая погода.

"В Киеве выходные будут нуждаться в шапках, пуховиках, красивых высоких сапогах или толстых кроссовках. Потому что прохладно, если не сказать холодно – до +11...+14 градусов днем", – добавила синоптик.

По ее словам, в столице существенные дожди маловероятны, можно ожидать только локальных.

"В понедельник, 7 октября, будет особенно холодно, ночью до небольшого мороза, днем +5...+8 градусов! Уже вижу продавцов обогревателей в новых золотых толстых цепях на шее и перстнях с бриллиантами после этого похолодания. Не унывайте, потепление еще будет. Обязательно", – подытожила Диденко.

Прогноз погоды. Карта Facebook Натальи Диденко

Прогноз погоды. Карта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал