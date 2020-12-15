Почти всю Украину в среду окутает туман. Карта непогоды

Юрий Сергиенко Общество 22:16, 15.12.2020 Обновлено: 23:37, 15.12.2020

Погода в Украине в среду, 16 декабря, будет пасмурной, местами с дождем и мокрым снегом.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Во многих регионах ожидаются неблагоприятные условия на дорогах (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, на западе, севере, в центре и на Одесчине утром и ночью туман (видимость 200-500 м), на дорогах востока будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

Предупреждение о непогоде в Украине 16 декабря.
Укргидрометцентр

Дожди с мокрым снегом пойдут на востоке Украины. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла. Днем в целом по стране так же, кроме западных и южных областей – там +2 +5.

Погода в Киеве 16 декабря пасмурная, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды в Украине на среду, 16 декабря.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, антициклон Yadigar в среду вытеснит из Украины ледяные дожди и снег.

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