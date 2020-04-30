В четверг, 30 апреля, в Украине будет тепло, однако грозы расширят свою географию почти на все регионы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях похолодает– столбики термометров покажут +17. Регион накроют дожди и грозы.

Аналогичная погода ожидается в Винницкой и Житомирской области. На Киевщине будет +22 и дождь с грозой.

Погода 30 апреля Скриншот

В южных областях станет прохладно – температура воздуха на Одесщине опуститься до +15. Юг также не обойдут дожди.

В центре страны будет тепло – до +22. Сухая погода ожидается только в Полтавской области.

На севере прогнозируют грозы и 22 градуса тепла.

Почти всю Украину накроют грозы: где будет сухо art-holst.com.ua

Восток порадует теплая и солнечная погода без осадков. Теплее всего на Луганщине – до +23.

В Киеве 30 апреля будет 22 градуса тепла и дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что начало мая будет аномально жарким, однако на День победы Украину накроют дожди.

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