Почти половина украинцев не доверяют опросу Зеленского – КМИС

Алексей Титофф Общество 14:21, 20.10.2020 Обновлено: 14:32, 20.10.2020

41% украинцев не будут доверять результатам опроса, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом 43% населения выразили свое доверие к опросу. Об этом говорят данные социологического исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.

Отметим, что наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов. Не будут доверять результатам опроса 72% опрошенных среди избирателей "Европейской солидарности" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 58%. 42% избирателей "Батьківщини" готовы поверить результатам опроса, не доверяют – 39%.

КМИС
КМИС

Добавим, что поровну респондентов считают, что опрос президента это "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.

Также почти 55% украинцев намерены принять участие в опросе Зеленского, не будут участвовать – 36%. При этом более 85% украинцев, которые намерены принять участие в опросе, являются избирателями "Слуги народа".

КМИС
КМИС
КМИС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опрос показал, что большинство украинцев не поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе.

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