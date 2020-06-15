Почти половина людей с COVID-19 переносят болезнь бессимптомно – ученые

Американские ученые установили, что 40-45% инфицированных COVID-19 людей могут переносить болезнь без симптомов.

Результаты исследования американского центра Scripps Research опубликованы в Annals of Internal Medicine. Для того, чтобы проанализировать вероятность бессимптомной болезни, ученые с помощью поиска по ключевым словам собрали данные из PubMed, bioRxiv и medRxiv и так далее.

Объектом поиска были упоминания "COVID-19", "SARS-CoV-2", и "бессимптомное состояние" в новостях или исследованиях. Также были изучены данные о жителях домов престарелых, пассажиров круизных судов (например, Diamond Princess), заключенных в тюрьмах и так далее.

Сопоставив все эти данные, исследователи пришли к выводу, что около 40-45% людей с COVID-19 переносят болезнь бессимптомно, но при этом остаются заразными. А в четырех американских тюрьмах число бессимптомных носителей достигло 96%.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года результаты теста SARS-CoV-2, включающие данные о состоянии симптомов, были доступны для 4693 заключенных в государственных пенитенциарных системах Арканзаса, Северной Каролины, Огайо и Вирджинии. Среди этих заключенных 3277 (69,8%) дали положительный результат, из которых у 3146 (96%) не было симптомов во время тестирования", – говорится в исследовании.

Люди в медицинских масках

Ученые также отмечают, что бессимптомные носители могут оставаться заразными дольше, чем 14 дней, однако чтобы подтвердить это, необходимо провести дополнительные исследования.

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