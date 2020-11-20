Почти миллион китайцев получили прививки экспериментальной вакциной

В Китае прививки экспериментальной вакциной от коронавируса производства национальной фармацевтической группы Sinopharm получили почти миллион человек.

Серьезных побочных эффектов не зафиксировано ни у одного привитого, пишет South China Moring Post. Информацию изданию предоставил глава компании Sinopharm Лю Цзинчжен.

Среди тех, кто экстренно получил прививку, – китайские чиновники, студенты и работники, выезжавшие за границу (это почти миллион человек, побывавшие в более чем 150 странах мира).

Лишь у отдельных пациентов наблюдались умеренные симптомы, отметил Лю.

Известно, что Sinopharm разрабатывает две из пяти китайских препаратов – кандидатов в вакцины. Они проходят международные клинические испытания. Ранее они и кандидат от компании Sinovac были одобрены для экстренного использования вне клинических испытаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Европейская комиссия от имени всех стран-членов ЕС во вторник, 17 ноября, подписала пятый контракт по закупке вакцины против COVID-19 на 225 млн доз. Новое соглашение было достигнуто с немецкой фармацевтической компанией CureVac. Также документ предусматривает возможность получить еще 180 млн доз препарата после того, как он докажет свою безопасность и эффективность против коронавируса.