Почти лето: синоптик дал свежий прогноз погоды на Пасху в Украине

На Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.

Такой прогноз погоды на праздник дал народный синоптик Украины Владимир Деркач, передает "Корреспондент".

При этом он отметил, что на Пасху ожидаются сильные порывы ветра. Также 19 апреля не ожидается дождей, они придут уже ближе к концу месяца.

Погода в Украине на Пасху

Деркач добавил, что в марте температурные показатели были выше нормы, и апрель будет таким же. Однако по ночам возможны заморозки. По-летнему теплая погода придет в Украину уже в мае.

На сайте "Мета.Погода" указано, что максимальная температура 19 апреля установится в западных регионах Украины – до +20 градусов. На всей территории страны будет облачно, но без осадков.

Погода в Украине Скриншот

Согласно прогнозу на портале Sinoptik, в Киеве 19 марта будет переменная облачность, без осадков. Днем температура в столице будет в пределах +6+14 градусов.

Погода в Киеве Скриншот

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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