Почти 29 млн зараженных COVID-19 и защитный экран с золотом: статистика на 13 сентября. Обновляется

По состоянию на 13 сентября коронавирус в мире поразил уже 28,9 млн человек, более 924 тысяч больных погибли, а 20,8 млн – выздоровели. В Украине заболели 151 859 человек, умерли за время пандемии – 3148 зараженных, выздоровели – 68346.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Больше всего в мире случаев коронавируса зафиксировали в США (более 6 млн), Индии (более 4 млн) и Бразилии (более 4 млн).

В десятку лидеров по количеству зараженных также входят Россия и Испания. Украина заняла 25 место в рейтинге.

В мире по состоянию на 13 сентября оставалось более 7 млн активных случаев болезни.

Главное за 13 сентября:

07:20 – По состоянию на 13 сентября коронавирусом в мире заразились уже 28,9 млн человек, более 924 тысяч больных умерли, а 20,8 млн – выздоровели. В США выявлено более 6 млн случаев, в России – больше 1 млн, в Испании – более 500 тысяч. Украина заняла 25 место в рейтинге по заболеваемости, на территории страны – 151859 случаев COVID-19.

7:15 – Французский производитель элитных аксессуаров придумал защитный экран с золотом.

7:14 – OBOZREVATEL подробно узнал, в чем опасность самолечения, можно ли заразиться COVID-19 в самолетах и отелях и как этого избежать.

7:12 – В Канаде впервые с марта не зарегистрировали ни одной смерти среди лиц, инфицированных COVID-19. Такие данные были опубликованы агентством общественного здравоохранения страны 11 сентября.

00:15 – В течение последней недели, с 4 по 10 сентября, от коронавирусной инфекции умерли 305 украинцев.

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