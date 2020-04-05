Почти 200 подозрений на COVID-19! В Ивано-Франковске умерли еще трое человек

В воскресенье, 5 апреля, в больницах Ивано-Франковска скончалось трое человек с подозрением на COVID-19.

Их анализы проверяют на новую коронавирусную инфекцию. Об этом в своем ежедневном видеообращении в Facebook сообщил глава города Руслан Марцинкив (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, летальные случаи зафиксировали в центральной городской клинической больнице и больнице №1.

В Ивано-Франковске умерли трое человек с подозрением на COVID-19

В городской больнице умер 61-летний мужчина. У него експресс-тест на коронавирус был положительным. Также умерла 76-летняя женщина, которая имела пневмонию, а также онкозаболевания. Также умерла 72-летняя женщина.

К слову, в ЦГКБ с подозрением на коронавирус находятся 128 человек. В больнице №1 – с подозрением 57 пациентов, из которых двое на аппарате искусственной вентиляции легких.

В целом в области у 105 человек диагностировали коронавирус. Шесть случаев летальные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Винничине заболевшего COVID-19 ребенка подключили к аппарату ИВЛ. За малышом постоянно наблюдают врачи.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!