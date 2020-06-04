Почти 140 тысяч нарушений: в МВД отчитались о первых трех днях видеофиксации на дорогах

За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости на украинских дорогах было зарегистрировано 139 410 нарушений.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, с каждым днем наблюдается стабильное снижение количества нарушителей.

Наблюдается снижение количества нарушителей

Так, 1 июня было зафиксировано 57 880 нарушений, 2 июня – 44 319, а 3 июня – уже 37 211.

"И это при том, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана Укрпочте только вчера днем", – отметил Геращенко.

По его словам, дисциплинированные водители могут не дожидаться письма уведомления о штрафе, а зарегистрироваться по номеру своего авто на сайте www.bdr.mvs.gov.ua.

"Там вы можете подписаться на Telegram-канал или скачать приложение для смартфона и получать уведомление всего через несколько минут после факта превышения скорости вашим авто", – добавил замглавы МВД.

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