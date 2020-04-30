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3 мая • обновлено в 02:09
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Почти 100 за сутки: коронавирус нанес новый удар по Буковине

6.3т
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В четверг, 30 апреля, в Черновицкой области обнаружили еще 96 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении в Facebook. Всего на Буковине уже 1667 инфицированных COVID-19.

Также 30 мая вылечились еще 12 человек, которые дважды получили отрицательные результаты тестов.

Всего с начала эпидемии областной лабораторный центр обработал 7027 ПЦР-тестов.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 30 апреля Минздрав подтвердил 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки добавилось 540 новых случаев заражения. Скончался 261 человек, а выздороветь удалось 1 238.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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