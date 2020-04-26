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27 апреля • обновлено в 01:31
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Почти 100% точность: Паниотто показал прогноз по больным COVID-19 в Украине

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Известный социолог Владимир Паниотто спрогнозировал, что до конца недели, 3 мая, коронавирусом в Украине заболеет почти 13 тысяч человек.

На странице в Facebook генеральный директор Киевского международного института социологии опубликовал прогноз по средней между S-кривой и кубической кривой, основанный на предыдущих сводках Минздрава.

"На сегодня [26 апреля] по прогнозу должно было быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом!" – отметил он.

Прогноз по COVID-19 в Украине

Прогноз по COVID-19 в Украине

facebook.com/volodymyr.paniotto

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Однако Украина может гораздо быстрее выйти из карантина в случае стремительного снижения темпов распространения COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Паниотто
Место
Украина
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