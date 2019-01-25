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"Почитают языческого идола в потном тулупе": россиян подловили на ненависти к православию

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Россия, позиционирующая себя колыбелью православия, выступает против Святого Николая, который заменил украинцам советского Деда Мороза.

Эту странность подметила украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней передаче.

"Простите! Мы же не знали, что для самой православной страны два языческих персонажа настолько важны. Важнее даже, чем Святой чудотворец Николай!", - сказала ведущая в ответ на заявления российских пропагандистов о том, что в Украине якобы запретили Деда мороза и репрессировали Снегурочку и заставляют приглашать "чуждых" Святых Николаев.

Новости
"Зачем фашистам трубу строите?" Соколова ярко потроллила пропагандистов Путина

Янина Соколова

Янина Соколова

"Вам чужд Святой Николай? Да вы сами себя слышите? Вы обвиняете нашу страну в расколе, сатанизме и разрушении православных ценностей и поливаете нас грязью за то, что к нашим детям приходит самый почитаемый православный святой? А своих детей заставляете читать стихи в пропахший потом и водкой тулуп атеистического идола. И вы удивляетесь, что наша церковь решила отделиться от вашей?" - задалась вопросом Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова доказала, что пропагандист Владимир Соловьев считает президента РФ Владимира Путина - апостолом сатанинской церкви.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
Новый годДед Мороз
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Мда, яка страна, таки и журналисты...
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Проценко Володимир
Проценко Володимир
Повылазила козломордая падаль в комменты,по сути сказать нечего а только срут ртом,уже по уши в говне а все равно срут выродки кацапские! Эй,дегенераты козломордые,вы по сути видео можете что то сказать или опровергнуть сказанное? Видать единственное что вам в голову влазило это хуй!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Ха-ха, ну и дебилка! Вы, упоровшиеся, вертеп восхваляете, значит отрицаете православие! Так?
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