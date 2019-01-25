"Почитают языческого идола в потном тулупе": россиян подловили на ненависти к православию

Россия, позиционирующая себя колыбелью православия, выступает против Святого Николая, который заменил украинцам советского Деда Мороза.

Эту странность подметила украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней передаче.

"Простите! Мы же не знали, что для самой православной страны два языческих персонажа настолько важны. Важнее даже, чем Святой чудотворец Николай!", - сказала ведущая в ответ на заявления российских пропагандистов о том, что в Украине якобы запретили Деда мороза и репрессировали Снегурочку и заставляют приглашать "чуждых" Святых Николаев.

Янина Соколова

"Вам чужд Святой Николай? Да вы сами себя слышите? Вы обвиняете нашу страну в расколе, сатанизме и разрушении православных ценностей и поливаете нас грязью за то, что к нашим детям приходит самый почитаемый православный святой? А своих детей заставляете читать стихи в пропахший потом и водкой тулуп атеистического идола. И вы удивляетесь, что наша церковь решила отделиться от вашей?" - задалась вопросом Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова доказала, что пропагандист Владимир Соловьев считает президента РФ Владимира Путина - апостолом сатанинской церкви.

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