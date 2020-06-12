За время карантина природа настолько очистилась, что в "республики" вернулись Сталин, НКВД, политические преследования, карательная психиатрия, политические заключенные, а "защитники" из разряда "народной милиции-ополчения" стали фашистами.

И не нужного говорить мне об отсутствии у меня эмпатии.

За 6 лет потерь она у меня исключительно желто-голубого цвета, все, что не входит в эти параметры не подлежит ни эмпатии, ни эмоциональным затратам.

Я имею право так шутить над реально страшными вещами, которые сейчас происходят в ОРЛО.

И знаете, почему, потому что до этого шутили они — оккупанты и коллаборанты.

Вот эти фото и шутки "поджарить укропа", "крошить укроп", плевки в лица пленным, парад пленных, фото надругательств над пленными или убитыми украинцами, подвалы "Изоляции", подвалы-пыточные здания СБУ, расстрелы за мову и Украину. И смех, смех над каждым погибшим украинцем.

Танцы радости на сбитом МН-17. Грабежи "МЕТРО" и городов.

Фото счастливых в своем мракобесии мародеров на трупах убитых ими граждан и городов.

Шепот мне в ухо с поглаживанием спины автоматом "Скажи спасибо, что не расстреляли".

Пустые глаза матери, потерявшей любимую дочку, растерзанную казаками-ополченцами.

Это все теперь во мне. Одной огромной черной болью.

Все эти годы критическое большинство жителей Донбасса открыто смеялись над нами. Беженцами (вот мы идиоты, бросили все там, чтобы быть нищими в какой-то там Украине), волонтерами (вот идиоты, нет бы себе деньги оставить, они армии помогают), над добровольцами (вот идиоты, поверили пропаганде и напали на Донбасс). Смеялись над вдруг ставшей для них чужой Украиной. Вот эти "ххлы едут жпы мыть в Европу", просто вызывали истерический экстаз у критического большинства жителей Донбасса.

Я помню каждый их смех. Каждую их шутку. Каждый их крик.

Это нельзя забыть и простить.

И вот теперь их там в ОРДЛО, вчерашних путинвведистов, республиканцев, советских людей, наварасов, убивают свои: вчерашние путинвведисты, республиканцы, советские люди, наварасы. Свои убивают своих.

Тех, кто кричал "Донбасс-Россия" убивают те, кто кричал "Донбасс-Россия". Те, кто говорил "да какая разница рубли или гривны" убивают те, кто говорил "какая разница рубли или гривны".

Знаете, сейчас в среде выходцев из Донбасса бурлят дискуссии на тему, стоит ли разграничивать преступления оккупанта (РФ и ее граждан) и коллаборантов (местных жителей, оставшихся работать на оккупанта — подчеркну, не жить, а именно работать, да еще и в органах "власти", служить в "милиции", в "армии республик"). Я считаю это важно, разграничить эти преступления.

Преступления оккупантов — это одно. Преступления оккупантов они оправданы исторически, миссия оккупанта убивать и уничтожать. Преступления местных жителей — это намного страшнее. Это предательство своих. Это фактический каннибализм, только моральный, духовный, политический, национальный каннибализм, когда свои "пожирают" своих, обворовывают своих, мародерят у своих, убивают и насилуют своих.

Ну, вот смотрите, "республики" созданы "народом" для народа. "Народные республики". Хорошо!

То есть некий народ, живущий в неких республиках совершая, скажем так убийство своего согражданина, кто? – убийца.

То есть некий народ, живущий в неких республиках совершая, скажем так кражу денег на выплату зарплаты у своего согражданина, кто? – вор? Нет, не вор, а мародер. Особенно в условиях войны.

То есть некий народ, живущий в неких республиках совершая, скажем так кражу денег из бюджета своей страны, у армии, у народа, кто? – вор? Нет, не вор, а мародер. Особенно в условиях войны.

В ОРДЛО чиновники воруют у "народа". Ну, у своих сограждан по "республике". Кто они? — мародеры.

И так везде.

И мы очень хотели, чтобы у нас в Украине исчезли коррупция (считай мародерство страны, как среди управленцев, так и среди граждан), насилие, не равенство, тирания, диктатура. И мы за это боролись. Кто как мог и умел.

Основными лейтмотивами "восстаний" "народа Донбасса" в 204-м году были:

— русский язык, русский мир, как на России, как в СССР (то есть установить на Донбассе все ценности РФ — коррупцию, олигархию, бесправие, не равенство, нищету, абсолютную власть государства и силовиков, ну и все ценности СССР- тиранию, диктатуру, коррупцию, олигархию (а разве советские патогенезе не имели долларов-бриллиантов и не были богачами, были) бесправие, не равенство, нищету, абсолютную власть государства и силовиков (лагеря и расстрелы, карательную психиатрию, разрешенный юмор и критику, всеобщий одобрямс, линию партии, монопартийность).

— "скрепы православия" (причем насильственное православие, с запретом всех вер и конфессий).

— борьба с олигархами методом расстрелов и отъема имущества и уравнения всех в богатстве (не в бедности), то есть насилие, насилие и еще раз насилие, удовлетворение своих потребностей за счет убийства или унижения своего согражданина.

И знаете, вот не доходили до них там эти прописные истины, что забрать — это насилие, расстрелять не винного по их хотелке — это тирания, принуждение к вере-диктатура, монопартийность — диктатура… Ну, и так по списку.

А еще на Донбассе всегда любили сильную руку, крепкого хозяйственника и от пророссийских жителей Донбасса часто звучало "Сталина на вас нет", "расстрелять", "в лагеря", "нам нужен такой, как Сталин".

Советская символика, в том числе и Сталин здесь в таком же почете, как и путинская символика.

Но, вот в чем незадача, все эти "сталинанаваснетисты" считали, что расстреляют кого-то (врага), нужного им, того, кто их не устраивает и мешает их жизни (поэтому здесь так в почете доносы), заберут у кого-то, посадят кого-то, но не их.

Им воровать можно, им убивать можно, им писать доносы можно, ведь они не враги, они "народ Донбасса", зачем же их в лагеря, если они за "республику", РФ, Путина и СССР.

И за 6 лет войны вот эти аксиомы (постулаты, нарративы) в головах критического большинства населения ОРДЛО не изменились.

Мы за 6 лет не смогли увидеть в ОРДЛО свое отражение. Вот эту страшную гримасу советского человека в 80% населения нашей страны.

ОРДЛО, напоминаю, это наше черное зеркало, где мы можем увидеть все пороки, все "хочу" советских людей и мир, который могут построить на руинах нашей страны советские люди.

И вот все, что сейчас происходит в ОРДЛО-это уже было. В СССР.

Голодный бунт подавлялся танками, лагерями, статьями "госизмена" и "саботаж", доносами, танками, расстрелами, карательной психиатрией.

Знали ли о том, как расправлялись с бунтарями в СССР жители Донбасса? — нет! А откуда им знать, здесь тщательно все годы существования Донбасса (не забываем, что это советский нарратив, аббревиатура от Донецкий каменноугольный бассейн, фактический топоним) стиралась историческая память. Манкурты-рабы со стертой исторической и национальной памятью.

При этом, что все многие семьи современного Донбасса – это потомки репрессированных в СССР.

Критическое большинство жителей Донбасса шло к СССР, через тернии, войну, с маниакальной угрюмостью пробивая себе дорогу в Ад.

И ад наступил. Если долго кричать "Сталин", то появляется НКВД, лагеря, расстрелы, доносы.

А если долго кричать "фашисты", то приходит гестапо.

Именно так сейчас живут в Антраците: Сталин, НКВД, доносы, политические статьи, обвинения в шпионаже, карательная психиатрия, допросы с пристрастием. И вот уже не ненавистных "укропов" называют фашистами, а своих "защитников" — Пасечника и "мгб".

О том, что "защитники Донбасса" в виде "мгб" и "народной милиции лнр" похищают бастующих шахтеров и пытают их в подвалах "мгб" — кстати, наличие которых всегда отрицали все службы "лнр" — заговорили уже и на РФ, и даже в "братской" "республике днр".

Непримиримый "брат" Пасечника предводитель террористов-коллаборционистов "днр" Пушилин разразился гневными обвинениями, назвав методы борьбы с бастующими — гестаповскими.

В 2014-м году, критическое большинство жителей Донбасса пошло за сладким пряником популистов, демагогов, и профессиональных социологов, умеющих управлять массами, и проведя "революцию" под кураторством РФ и триколорами, фактически построили Охлократическое гетто.

2014-й год, год победы Охлократии на Донбассе.

Но, вот незадача. Строители "республик", строители Охлократии, упустили из виду социологическую, общественную и политическую парадигму: от Охлократии до Тирании всего один шаг.

Всегда, понимаете, всегда после Охлократии наступает время Диктата и Тирании.

Охлос, натворив дел, потеряв управление, начинает искать:

На кого переложить вину за содеянное. Он никогда не виноват. Тщательно создает врага народа (попередника) на которого можно возложить всю вину за все. Тщательно готовит культ личности героя-победителя-освободителя, робингуда, который всем будет помогать, защищать, решать, сажать врагов, расстреливать, раздавать отобранное у плохих хорошим. Создает все условия для Диктатуры. Становится Диктатурой.

Что происходит в "народной" "республике" с "народом", который хочет есть и "народом", который защищает власть, ну, и между этими категориями, соответственно:

Бастующим в шахте отключают воздухоподачу, свет, запрещают передавать воду и еду.

Задерживают всех родственников бастующих, включая стариков, детей и женщин.

Города закрывают на "карантин", прикрываясь корона-вирусом.

Отключают в городах интернет, воду, свет. Выставляют вооруженные блок посты.

Помимо блокпостов, вокруг шахты, ряд городов оккупированной части Луганщины остался без YouTube, "ВКонтакте", мобильной связи "Водафона и местного мобильного оператора "Лугаком", работающего на украденном у Киевстара оборудовании, без Интернета и связи, которые объяснили "укропы поломали и заблокировали".

На бастующих и их родственников возбуждают уголовные дела за саботаж, госизмену "республике", к ним применяют пытки, несколько человек по надуманным диагнозам помещены в специализированные психиатрические клиники. В частности в спецбольницу поселка Бирюково, где людей накачивают лекарствами, люди пишут доносы на своих соседей, шахтеров, сообщая кто вел "крамольные речи о бунте и получении зарплаты"…

Стремясь в РФ, Донбасс забыл о ее кровавом наследии, поэтому получил то, что хотел.

За время карантина природа настолько очистилась, что в "республики" вернулись Сталин, НКВД, политические преследования, карательная психиатрия, политические заключенные, а "защитники" из разряда "народной милиции" — ополчения стали фашистами.

И не нужного говорить мне об отсутствии у меня эмпатии. Нужно просто учить историю своей страны, знаете ли вы историю СССР, товарищи "наварасы-республиканцы-советские люди".