От себя в этот грустный день Памяти я скажу следующее.

Евреи никогда не были до конца поняты или приняты другими народами, как соседи и друзья. То есть было миллион отдельных случаев и людей, когда евреи и другие, прекрасно сосуществовали, дружили, любили и понимали друг друга, но это именно были отдельные люди, а не страны или народы. И причин тому много. У кого-то это элементарная зависть. У кого-то параноидальный страх, перед любыми чужаками и чем-то неясным. У кого-то их обиженные религиозные, понятийные и другие взгляды.

Действительно сложно до конца понять каких-то неясных людей со своим не только языком или кухней, но целой культурой. Некоторые не смогли справиться со страстями, смотря на соседа еврея, который вроде пьёт, но не алкоголик, вроде гуляет, но семья процветает, вроде работает как другие, но у него с годами видно качественное улучшение жизни, а у себя нет. Многим непонятны еврейские понятия семьи, матери, каких-то обрядов и традиций - от обрезания до причин, почему евреи держатся за своих.

Новости Потери евреев были бы еще более страшными

И так было и наверное так будет. Разница лишь в том, что сегодня, мы все здесь вместе на интернетовской платформе, задуманной евреем и потому можем общаться и задавать вопросы. Причём, я считал и считаю - нет провокационных вопросов на эту тему. Не надо, когда нас спрашивают сразу впадать в какой-то раж, потому что мол "как это может быть непонятно!!!" Я считаю - может быть непонятно очень многое, несмотря на кажущуюся простоту и доступность. Потому я лично, может, хотел бы видеть свой скромный вклад во всё это - именно отвечая на такие вопросы. Я не гарантирую самых умных ответов, но я гарантирую высказать то, что я знаю и понимаю. И надеюсь, что и вы меня поймёте.

Только так, бесконечно рассказывая и объясняя всем остальным народам и нациям, почему и как оно так сложилось у нас и в чём отличие, можно внести ясность. По одной капле набрать море. Может это наивность, но я думаю только таким образом можно избежать нечто подобного, что творилось в Европе в 1939-1945 годах с евреями, да и другими народами и группами. От цыган, до гомосексуалистов, до инвалидов, до просто людей попавших в жернова этого чудовищного социального эксперимента.

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