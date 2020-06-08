Почему весна 2020 была такой холодной: синоптик пояснил аномалию

Весна в 2020 году была холодной из-за низкой активности Солнца.

Как сообщил в интервью OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, в настоящее время в 11-летнем цикле Солнце находится на самом низком уровне активности.

Весной Солнце находилось на самом низком уровне активности

"Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На Солнце нет ни одного пятна, а именно они, их количество и размер говорят об активности светила", – отметил он.

По словам синоптика, это значит, что долгосрочные расчеты, которые делались раньше, уже некорректны, их необходимо переделывать.

"И я сделал новый расчет с учетом этого обстоятельства", – добавил Горбань.

Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе 2020 года, температурный максимум составит +33 градуса.