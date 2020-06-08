Почему весна 2020 была такой холодной: синоптик пояснил аномалию
Весна в 2020 году была холодной из-за низкой активности Солнца.
Как сообщил в интервью OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, в настоящее время в 11-летнем цикле Солнце находится на самом низком уровне активности.
"Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На Солнце нет ни одного пятна, а именно они, их количество и размер говорят об активности светила", – отметил он.
По словам синоптика, это значит, что долгосрочные расчеты, которые делались раньше, уже некорректны, их необходимо переделывать.
"И я сделал новый расчет с учетом этого обстоятельства", – добавил Горбань.
Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе 2020 года, температурный максимум составит +33 градуса.