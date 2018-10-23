Сегодня я хочу поговорить об обмене знаниями. Почему важно учиться? И почему чаще полезнее обучаться в группах, нежели в одиночку?

Существует мнение, что индивидуальные занятия приносят больше пользы, чем групповые. Но на мой взгляд, намного больше мы узнаем, когда имеем возможность обсуждать информацию и делиться опытом друг с другом. Во время дискуссий можно получить очень много полезных знаний. Когда мы обмениваемся фактами, наблюдениями, мы становимся умнее и мудрее. К тому же, новые материалы всегда интересно изучать и анализировать.

Старайтесь уделять больше времени своему образованию, посещайте различные тренинги и курсы. Много читайте и главное, делитесь знаниями с окружающими!

Каждый день выделяйте время на самообразование. Пусть это будет одна глава книги, просмотренный интересный фильм, или беседа с человеком, у которого есть чему поучиться. Не упускайте момента узнать что-то новое и рассказывайте об этом другим.