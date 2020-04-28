Почему в Украине не летают самолеты: министр дал пояснение

Украина выглядит "белым пятном" на карте международных авиасообщений по целому ряду причин, в том числе из-за наличия оккупированных территорий.

Об этом в эфире ObozTV рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Комментируя онлайн-карту на сайте Flightradar, он пояснил: "Почему так уменьшилось количество самолетов над Украиной еще даже до коронавируса? Этому есть простое объяснение. У нас аннексирован Крым, поэтому авиакомпании делают облет, чтобы не пролетать над этой территорией. На востоке мы имеем ситуацию с "ДНР" и "ЛНР". Понятно, что их тоже облетают и выбирают другую географию. Мы не летаем над Россией, Россия не летает над нами и транзит через Украину не осуществляет".

На карте авиасообщений над Украиной "белое пятно" https://www.flightradar24.com/

В настоящее время сокращение авиаперевозок уменьшилось в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса, напомнил министр.

"Сейчас спецрейсы отработаем и будем смотреть. Очень рассчитываю, что мы сможем постепенно возобновлять воздушное сообщение с другими странами, возвращать авиацию к нормальному состоянию", – заверил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий поделился подробностями об организации спецрейсов из-за рубежа, которые доставят в Украину более 8 тысяч граждан.