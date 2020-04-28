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28 апреля • обновлено в 12:55
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Почему в Украине не летают самолеты: министр дал пояснение

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Украина выглядит "белым пятном" на карте международных авиасообщений по целому ряду причин, в том числе из-за наличия оккупированных территорий.

Об этом в эфире ObozTV рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Комментируя онлайн-карту на сайте Flightradar, он пояснил: "Почему так уменьшилось количество самолетов над Украиной еще даже до коронавируса? Этому есть простое объяснение. У нас аннексирован Крым, поэтому авиакомпании делают облет, чтобы не пролетать над этой территорией. На востоке мы имеем ситуацию с "ДНР" и "ЛНР". Понятно, что их тоже облетают и выбирают другую географию. Мы не летаем над Россией, Россия не летает над нами и транзит через Украину не осуществляет".

На карте авиасообщений над Украиной "белое пятно"

На карте авиасообщений над Украиной "белое пятно"

https://www.flightradar24.com/

В настоящее время сокращение авиаперевозок уменьшилось в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса, напомнил министр.

"Сейчас спецрейсы отработаем и будем смотреть. Очень рассчитываю, что мы сможем постепенно возобновлять воздушное сообщение с другими странами, возвращать авиацию к нормальному состоянию", – заверил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий поделился подробностями об организации спецрейсов из-за рубежа, которые доставят в Украину более 8 тысяч граждан.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Карантин в Украине Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
самолет Министерство инфраструктуры
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"У нас аннексирован Крым, поэтому авиакомпании делают облет, чтобы не пролетать над этой территорией..." Ага... Крым то никак не облететь... он жеж на всю Украину. ПРосто никому не хочется что-бы в их пассажирский самолет шмальнули из Бука...
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