"Ситуация драматичная": украинцы рискуют оказаться в огненной ловушке

В Киеве все чаще горят высотные жилые дома. Гибнут люди, страдает имущество. Как показывает практика, оплачивать поврежденное имущество приходится самим жильцам. Застройщики и обслуживающие компании самоустраняются, перекладывая все заботы на людей.

Специалисты говорят, что в высотках практически не работают системы пожарной безопасности. И если не провести ревизию, и не позаботиться о них заранее, то трагедий не избежать. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Жильцам приходится все ремонтировать самим

Недавно в столице на ул. Автозаводской загорелась 16-этажка. Пожар возник в квартире на 4 этаже. Когда спасателям удалось проникнуть в квартиру, то там они обнаружили двух пожилых людей. У входа лежала женщина без сознания, ее передали медикам, но по дороге в больницу она скончалась. На кухне нашли 80-летнего мужчину, он уже был мертв.

По предварительным данным, пожар возник в одной из комнат рано утром. В столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили OBOZREVATEL, что причины пожара могут быть известны только через десять дней.

Пожар на Автозводской ГСЧС

В ноябре прошлого года в столице горела высотка ЖК "Парк Стоун" по адресу Героев Сталинграда 2 Д. В результате выгорели две квартиры на верхнем этаже. В ГСЧС Киева говорят, что пожар возник в кабельной шахте на одном из этажей, и огонь поднялся наверх.

Информатор

Достаточно долгое время спасателям не удавалось подключить воду и начать тушение, потому что здание не было обесточено. И бороться с огнем приходилось с помощью огнетушителей.

В своих квартирах на верхних этажах, как в ловушке, оказались люди, выйти на лестничную площадку они не могли, там все было в дыму.

С момента пожара прошло уже пять месяцев. Жильцам приходится за свой счет заново прокладывать электросети в свои квартиры, восстанавливать лифт, ремонтировать все этажи, чтобы убрать гарь и копоть. Так же еще предстоит восстановить систему противопожарной безопасности.

Многие жильцы до сих пор не могут заселиться в свои квартиры.

"У нас нет ОСББ, а дом обслуживает ЖЭК застройщика. Но нам за свой счет пришлось нанимать адвоката, проводить экспертизу. Это очень большие деньги", – рассказал OBOZREVATEL один из жильцов.

Высотки пылают по всему миру

Высотные дома горят не только в Киеве. Так, пару лет назад в Днепре пылала высотка. Загорелся электрический кабель с 1 по 12 этаж. Спасателям пришлось выводить из квартиры женщину с 7-месячным ребенком.

Пожар в Днепре Днепр Час

Год назад в Одессе также загорелась высотка. Пожар тоже начался в шахте электрокабелей. Пострадали четверо, из них двое – дети. Все они надышались дымом.

Пожар в Одессе Украинские новости

Пылают многоэтажные здания и во всем мире. Недавно в Бангладеше загорелась высотка, погибло 75 человек. Ужасный пожар случился и в Лондоне летом 2017 года. Он начался ночью на нижнем этаже жилого дома, а огонь очень быстро охватил все здание. Погибло и пропало без вести более 60 человек.

В Лондоне сгорела высотка Hyser

В чем причина и что делать

Начальник ГУ ЧС Киева Роман Ткачук считает, что организации, которые обслуживают многоэтажки, халатно относятся к пожарной безопасности.

"Это ОСББ, управляющие компании. Они уделяют не достаточно внимания пожарной безопасности. Это и системы раннего выявления пожара, системы пожаротушения, дымоудаления. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда просто не работают системы, с помощью которых подают воду на верхние этажи, спасателям самим приходится прокладывать пути до 14-15 этажа, чтобы гасить огонь", – рассказал OBOZREVATEL Роман Ткачук.

Архитектор Георгий Духовичный также считает, что ситуация с высотками в Киеве драматичная. Он отмечает, что не только на внутреннюю отделку используются дешевые и вредные материалы, но и так называемое утепление домов может сыграть с жильцами злую шутку.

"Сейчас людей убеждают, что нужно утеплять наружные стены зданий. Этим занимаются неизвестно кто, используют сгораемый, дешевый вредный утеплитель, который при горении выделяет ядовитый газ. Кроме того, по нормам через каждые два этажа между утеплением должен быть пояс безопасности, который разрывает зону горения в случае пожара", – пояснил нам Духовичный.

Еще одна важная проблема – невозможность спасателям подъехать к дому. "Нужно восстановить статус кво и запретить занимать пути подъезда пожарных машин. Причем обязательно эвакуировать авто нарушителей. Я лично видел, как 2,5 часа горел дом на Соломенке, хотя находился в зоне прямого видения пожарного ДЕПО. Просто пожарные машины не могли к нему подъехать", – утверждает Духовичный.

Последствия пожара ЖК "Стоун парк"

Роман Ткачук уверяет, что в столице, например, есть все для тушения пожаров в высотных домах. Ведь, именно в Киеве построили самые высокие здания – в 30-34 этажа.

"Нам не нужны 60-метровые вышки, у нас достаточно 40-45 метровых, им легче раскладываться во дворах. Также мы получили две 30-метровые лестницы. В этом год выделены деньги на покупку новых лестниц. Сейчас нужно применять профилактические меры, восстанавливать рабочую систему подачи воды для тушения пожара. Строить дома из негорючих материалов, создавать в зданиях изоляцию, чтобы огонь не мог так быстро распространяться", – считает Ткачук.

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