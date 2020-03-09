Почему в тюрьме запрещено поднимать вещи с пола: обычаи заключенных

В тюрьме нельзя ничего поднимать с пола, потому что это считается "зашкваром" для осужденных.

"Зашкваром" в местах лишения свободы называется использованный предмет, который уже нельзя подбирать, пишет "Рамблер".

Все дело в том, что в камерах царит жуткая антисанитария, ведь заключенные ходят в туалет прямо на месте. Поэтому все, что падает на пол автоматически становится использованным всеми сокамерниками. Если же осужденный поднимет такой предмет с пола, то его уважать и начнут "опускать".

Тюрьма Иллюстрация

К тому же по криминальному обычаю, это может быть проверкой для новичков. Например, бывалые осужденные бросали пол денежные купюры, сигареты и прочие вещи. По воровским обычаям, нагнуться за вещью равносильно тому, что человек "прогибается" под режим и государстом. Чтобы пройти проверку, нужно было вытереть ноги об эту вещь и потоптаться на ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото заключенных из тюрем России.

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