Почему в СССР запретили микроволновки: названа причина

В СССР в 70-е годы было строго запрещено использовать, а также производить микроволновые печи, которые набирали популярность на Западе, по причине вреда.

Об этом сообщает "Русская семерка". Первая микроволновка под названием "Radiomissor" была изобретена в Германии для быстрого приготовления еды.

После войны изобретение начали изучать в СССР, в результате запретив микроволновки. Причиной стало чрезмерное СВЧ-излучение. По данным советских ученых, оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов.

Почему в СССР запретили микроволновки DELFI

Микроволновки разрушали хрупкие молекулы важнейших макро-, микроэлементов и витаминов, полностью лишая пищу ценности. Также в СССР считали, что воздействие микроволновки приводит к малокровию и закупорке сосудов у людей, образует канцерогенные вещества.

Разрешили микроволновые печи лишь после 80-х годов

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое производство микроволновок в СССР началось после 1980 года, причем специализировались на таком производстве как минимум четыре предприятия. Однако многие семьи не покупали их не из-за этого, а потому, что делали их очень мало и культуры их использования очень долго просто не было.

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