Почему в СССР запрещали карате: названы причины и что грозило тренеру

В Советском Союзе фактически до его распада, хоть и с небольшим перерывов в начале 80-х, существовал запрет на секции карате. Считалось, что однажды хорошо натренированное и идеологически сплоченное сообщество каратистов захватит советскую власть, потому тренеров, подпольно обучающих детей этому восточному единоборству, сначала объявляли "японскими шпионами", а позже наказывали штрафами и тюремным сроком.

Причин такого отношения к этому боевому искусству в СССР было несколько. О некоторых из них в заметке для газеты "Аргументы и факты" в Беларуси (№38 от 22.09. 2020 г.) рассказал читатель О. Бусько из Гомеля.

Так, еще в 1970-х Советский Союз переживал повальное увлечение карате: каких-то полвека назад спортивные залы заполнялись до отказа, хотя тренировки были платными; этот новый для государства "спорт" манил взрослых и детей, поскольку в нем была какая-то тайна, особая философия. В результате карате стало так много, что его попытались контролировать на государственном уровне.

По словам автора заметки, в те времена этот вид восточный единоборств был настолько популярным, что это, по мнению спортивных аналитиков, препятствовало развитию других видов спорта. В политических кругах тоже считали, что повышенный интерес детей и молодежи к карате вредил престижу "великой державы" на мировой спортивной арене.

Помимо этого, не нравилось чиновникам и особое отношение учеников к тренерам. В секциях карате присутствовал некий культ учителя и беспрекословное повиновение, в чем советские власти усмотрели скрытую угрозу для существующего строя.

При запрете на секции карате в СССР тренеров наказывали штрафами или привлекали к уголовной ответственности

В начале 80-х в разных печатных изданиях стали появляться статьи о необходимости запрета карате на территории СССР. Среди прочего, в них говорилось о том, что такие занятия могут "наплодить хулиганов", которые будут очень прилично драться. По сути, так и было: приемам карате обучались самые активные участники бандитских формирований, а тем временем недовольство советской действительностью в обществе уже нарастало. Поэтому в руководстве СССР возникла обеспокоенность, что дисциплинированное сообщество каратистов – хорошо организованное, обученное и сплоченное собственной идеологией – однажды захватит власть.

В целом до начала 80-х в СССР были полностью запрещены занятия не только по восточным единоборствам, но и бодибилдингу. Советские копы выискивали подпольные "качалки" и секции по карате: самодельные тренажеры уничтожали, а к посетителям применяли репрессивные меры разной степени строгости. Спортсменов и особенно сенсеев, которые продолжали скрыто проводить тренировки, начали преследовать, наказывать штрафом в 300 рублей.

Легализировали занятия карате в СССР только в 1989 году

Кроме этого, в ноябре в 1981 года на законодательном уровне в СССР была закреплена административная ответственность за нарушение правил обучения карате и статья в УК – "Незаконное обучение карате". Фактически уголовная ответственность за обучение этому боевому искусству наступила в 1982 году. И хотя многим проблемы с правоохранительными органами обычно удавалось решить через "правильных" людей, не доводя дело до суда, несколько тренеров по карате в СССР получили реальный срок и провели годы за решеткой.

Несмотря на запрет, все связанное с карате вызывало огромный интерес у детей, подростков и старшей молодежи. В 1981-м году на экраны вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой", из-за нескольких сцен с каратистами в котором даже убегали со школьных уроков. Нередко по мотивам фильма устраивались дворовые игры – мальчишки копировали движения киногероев и, например, пытались разбить доску ребром ладони.

Лиш в 1989-м чиновники осознали бессмысленность и абсурдность запрета на карате и единоборство в СССР наконец легализовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах СССР существовал ряд запретов для учеников, которые обязательно следовало выполнять. Тех, кто игнорировал строгие правила, наказывали – писали замечания в дневники, отправляли домой, вызывали родителей в директорат и даже исключали.